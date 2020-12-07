«Признаки смешанного расстройства личности». СК повторно отказал в возбуждении дела о доведении до самоубийства журналистки Ирины Славиной

Следственный комитет по Нижегородской области повторно отказал в возбуждении уголовного дела о доведении до самоубийства журналистки Ирины Славиной (настоящая фамилия — Мурахтаева). Об этом сообщает «Коммерсантъ» 7 декабря.



В постановлении следователя Карпухина говорится, что на Славину не оказывалось давление со стороны «третьих лиц», а аргументы родных о «прессинге и гонениях» не нашли подтверждения. Посмертная психолого-психиатрическая экспертиза пришла к выводу, что журналистка имела «признаки смешанного расстройства личности», которое сопровождается личностной и социальной дезинтеграцией. «Все переживания Мурахтаевой И. В. субъективно аффективно окрашены: правильно только, что хочет и нравится ей: это следует из постов, статей. Она упорно и настойчиво боролась за претворение своей идеи в жизнь. Данное расстройство возникает в подростковом возрасте и продолжает проявляться в периоде зрелости… По структуре своего личностного расстройства фактически была не только человеком одной идеи, но и одной страсти, у нее была несокрушимая воля, которая помогала ей без колебаний проводить в жизнь то, что она считала нужным. Все это в сочетании со стремлением во что бы то ни стало обратить на себя внимание окружающих, заставить окружающих говорить о себе, быть оригинальной, склонность к эффектным жестам» — так охарактеризовало следствие погибшую. А её поступок в СК посчитали «обличающей акцией» у здания полиции.

