Квартирный пожар в Спасском переулке отправил в больницу 87-летнюю петербурженку

Последствия небольшого по площади пожара в многоквартирном доме в Адмиралтейском района Петербурга ощутили на себе двумя этажами выше очага. Женщине почтенного возраста стало плохо от дыма.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, около половины пятого вечера сигнал о пожаре поступил из Спасского переулка, 6/8. Горело в одной из комнат трёхкомнатной квартиры на первом этаже, огонь распространился на два квадратных метра.



Несмотря, казалось бы, на незначительную площадь, пожар оказался опасен не только для ближайших соседей погорельцев. Проверяя квартиры сверху, спасатели нашли на третьем этаже 87-летнюю женщину, которой потребовалась помощь врачей. В ведомстве «Фонтанке» сообщили, что пожилую петербурженку госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с признаками отравления угарным газом.

