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Самый теплый ноябрь за все время наблюдений принес миру 2020 год

Скриншот видео с канала&nbsp;<a class="yt-simple-endpoint style-scope yt-formatted-string _" spellcheck="false" href="https://youtu.be/cy1UBAccIh0" dir="auto">Copernicus ECMWF</a>&nbsp;на YouTube
Скриншот видео с канала Copernicus ECMWF на YouTube

Одиннадцатый месяц 2020 года стал самым-самым теплым ноябрем во всем мире с момента начала наблюдений. Такие данные опубликовали 7 декабря на сайте европейской программы наблюдения за Землей «Коперник».

Как сообщают исследователи, в минувшем месяце температура на планете была на 0,8 градуса Цельсия выше, чем в среднем за 30 лет с 1981 по 2010 год, и на 0,1 градуса выше предыдущих рекордных показателей в ноябре 2016 и 2019 годов. Выше среднего температура поднималась в таких крупных регионах, как Северная Европа и Арктика. Существенно теплее было в США, Южной Америке, южной части Африки, Тибете, на востоке Антарктики и в большей части Австралии.

Ниже обычного температура была только в Центральной Азии и в западной части Антарктики.

В Европе ноябрь 2020 года стал вторым самым теплым после рекордного 2015 года. Разница температур составила 0,2 градуса. Однако в целом осень текущего года стала для Европы самой теплой с момента начала наблюдений. Средняя температура за три месяца на 1,9 градуса превысила стандартную и на 0,4 градуса — предыдущий рекорд в 2006 году. Особенно тепло было на севере и востоке Европы.

Скриншот видео с канала&nbsp;<a class="yt-simple-endpoint style-scope yt-formatted-string _" spellcheck="false" href="https://youtu.be/cy1UBAccIh0" dir="auto">Copernicus ECMWF</a>&nbsp;на YouTube
Скриншот видео с канала Copernicus ECMWF на YouTube

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Комментарии (4)

Dmitry_Vasiliev
"Десятый месяц 2020 года стал самым самым теплым ноябрем" - хммм... А Октябрь тогда какой по счёту месяц ? Я уже ничего не понимаю ...
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