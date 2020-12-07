Одиннадцатый месяц 2020 года стал самым-самым теплым ноябрем во всем мире с момента начала наблюдений. Такие данные опубликовали 7 декабря на сайте европейской программы наблюдения за Землей «Коперник».



Как сообщают исследователи, в минувшем месяце температура на планете была на 0,8 градуса Цельсия выше, чем в среднем за 30 лет с 1981 по 2010 год, и на 0,1 градуса выше предыдущих рекордных показателей в ноябре 2016 и 2019 годов. Выше среднего температура поднималась в таких крупных регионах, как Северная Европа и Арктика. Существенно теплее было в США, Южной Америке, южной части Африки, Тибете, на востоке Антарктики и в большей части Австралии.