Заявлявшая о насилии со стороны мужа россиянка найдена мёртвой в Турции

Жаловавшаяся на семейное насилие 35-летняя россиянка была найдена мёртвой в элитной квартире в Анкаре.

Об инциденте 7 декабря пишет турецкая газета Sabah. По предварительной версии следствия, причиной смерти мог стать удар головой о мраморный подоконник. О неприятном запахе из квартиры сообщили в полицию соседи. Дверь была заперта изнутри, поэтому её вскрывали с помощью слесаря.

Два месяца назад женщина обратилась в полицию с заявлением после того, как её избил до потери сознания супруг, что, по её словам, случилось не в первые. Её госпитализировали с гематомами и сломанной ключицей, фото следов насилия публиковали СМИ. С 41-летним мужем, гражданином Турции, россиянка находилась в процессе развода.