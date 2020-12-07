Заявлявшая о насилии со стороны мужа россиянка найдена мёртвой в Турции

Жаловавшаяся на семейное насилие 35-летняя россиянка была найдена мёртвой в элитной квартире в Анкаре.
Об инциденте 7 декабря пишет турецкая газета Sabah. По предварительной версии следствия, причиной смерти мог стать удар головой о мраморный подоконник. О неприятном запахе из квартиры сообщили в полицию соседи. Дверь была заперта изнутри, поэтому её вскрывали с помощью слесаря.
Два месяца назад женщина обратилась в полицию с заявлением после того, как её избил до потери сознания супруг, что, по её словам, случилось не в первые. Её госпитализировали с гематомами и сломанной ключицей, фото следов насилия публиковали СМИ. С 41-летним мужем, гражданином Турции, россиянка находилась в процессе развода.
Камеры видеонаблюдения показали, что 30 ноября она зашла в дом одна и больше не выходила, к ней тоже никто не приходил. В ходе проверки, проведенной полицией, было установлено, что россиянка упала, будучи нетрезвой, и погибла в результате удара головой о подоконник. После показаний мужа следователи не увидели в произошедшем возможного убийства. Выступавшие в качестве свидетелей друзья погибшей подтвердили, что женщина в последнее время злоупотребляла алкоголем, а в её квартире обнаружили пустые бутылки.
Можно ли квалифицировать произошедшее как преступление, станет понятнее после того, как тело погибшей изучат судмедэксперты.