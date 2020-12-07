«Дорога плошка к обеду. Да и продукты — тоже». Как молодая петербургская фирма кормит клиентов во время пандемии

В конце ноября на карте проекта «Покупай у своих» появился новый участник, который предложил доставку горячих обедов с далеко не символической скидкой для читателей. «Фонтанка» пообщалась с управляющим службой доставки и выяснила, каким образом молодой бизнес выстоял во время локдауна и как он решает сегодняшние проблемы.

«В феврале этого года нам исполнился всего годик. Занимались только доставкой горячих обедов по центру. Сами находимся в небольшом кафе при отеле. Клиенты кафе — это сотрудники офисов, которые ходят на бизнес-ланч, и постояльцы отеля. Все было хорошо, даже частенько не справлялись с потоком заказов на доставку и думали к лету взять еще одну точку. Уже даже смотрели подходящее помещение, — вспоминает управляющая фирмой Олеся Бонт. — Но тут наступил апрель. И когда всех отправили на карантин, выручки упали на 90%».



Было решено сокращать расходы. Компания отказалась от услуг курьеров, у которых были подработки, а администраторы стали выходить на полставки и по полсмены. Очень повезло с арендодателем, предоставившим арендные каникулы на три месяца, и с поставщиками, которые разрешили закрывать долги по мере возможности.

Первое время фирма занималась доставкой обедов в государственные организации, которые не закрывались во время карантина. Несмотря на то что появилось много новых клиентов, этого оказалось недостаточно. Было принято решение организовать доставку по всему городу, уже по домам. К лету компания вернулась к «докарантинным» оборотам, а в октябре снова начались проблемы. «Во-первых, резко подорожали продукты. Везде. И в магазинах, и у поставщиков. Во-вторых, начался какой-то коллапс с контейнерами, в которых мы, собственно, еду и возим. Постоянно чего-то нет в наличии. То у одного поставщика чего-то нет, то во всем городе не найти. И цены тоже стали скакать. Так что к головной боли с продуктами добавилась еще одна — с упаковкой, — делится Олеся. — В-третьих, начали высаживать людей на карантин. Кого-то отправлять на удаленку, кто-то просто заболел, кого-то сократили, и за месяц наши выручки снова рухнули процентов на 30–35».

