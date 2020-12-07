Всемирная организация по охране здоровья животных сообщила о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа на юге Украины

Вспышка высокопатогенного птичьего гриппа среди птиц зафиксирована в южной части Украины. Об этом сообщила в понедельник, 7 декабря, Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE) со ссылкой на информацию министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что обнаруженный вирус относится к серотипу H5. Дополнительных подробностей украинские власти не предоставили.

Птичий грипп быстро распространяется в Европе. Так, в ноябре власти Дании приняли решение уничтожить 25 тысяч цыплят в связи со вспышкой птичьего гриппа H5N8 на одной из птицеферм.