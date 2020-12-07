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Всемирная организация по охране здоровья животных сообщила о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа на юге Украины

Вспышка высокопатогенного птичьего гриппа среди птиц зафиксирована в южной части Украины. Об этом сообщила в понедельник, 7 декабря, Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE) со ссылкой на информацию министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что обнаруженный вирус относится к серотипу H5. Дополнительных подробностей украинские власти не предоставили.

Птичий грипп быстро распространяется в Европе. Так, в ноябре власти Дании приняли решение уничтожить 25 тысяч цыплят в связи со вспышкой птичьего гриппа H5N8 на одной из птицеферм.

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Комментарии (4)

asgard
Свежачок от производителя - лабораторий США на территории 404.
chip1
Жуткий бизнес это механизированное птицеводство, но деваться некуда, кормить народ надо и цены держать не высокими. а потому такой способ птицеводства-животноводства только расширяется, что в свою очередь приводит к появлению невиданных доселе вирусов и бактерий, возможно природа даст ответку человечеству, да так, что мало кто выживет.
Yubilar
Большой привет птицеводческому бизнесу. Люди будут счастливы. И станут гораздо богаче. Правда, теперь уже на плантациях (зачеркнуто) птицефабриках Евросоюза, а не в родном селе. Но то такое. Издержки оккупации
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