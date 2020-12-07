Роспотребнадзор рассказал о «холодной цепи» при хранении и перевозке вакцины от коронавируса «Спутник V»

Роспотребнадзор подробно описал правила хранения и транспортировки вакцины от коронавируса «Спутник V». Постановление за подписью главного санитарного врача Анны Поповой опубликовано 7 декабря.
В документе указано, что транспортировка будет идти по принципу «холодной цепи» — температурный режим должен строго соблюдаться на каждом из этапов. Хранить и перевозить вакцину можно только при температуре минус 18 градусов. «Свободная циркуляция воздуха должна обеспечиваться даже при максимальной загрузке оборудования», — подчеркнули в Роспотребнадзоре. На дальние расстояния возить вакцину будут в авторефрижераторах. При транспортировке обычным транспортом придется использовать специальные термосумки. Для контроля соблюдения температурного режима применят терморегистраторы — их будут проверять дважды в день во время доставки и раз в день — уже поступления медикам и в аптечные пункты.