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Роспотребнадзор рассказал о «холодной цепи» при хранении и перевозке вакцины от коронавируса «Спутник V»

Роспотребнадзор подробно описал правила хранения и транспортировки вакцины от коронавируса «Спутник V». Постановление за подписью главного санитарного врача Анны Поповой опубликовано 7 декабря.

В документе указано, что транспортировка будет идти по принципу «холодной цепи» — температурный режим должен строго соблюдаться на каждом из этапов. Хранить и перевозить вакцину можно только при температуре минус 18 градусов. «Свободная циркуляция воздуха должна обеспечиваться даже при максимальной загрузке оборудования», — подчеркнули в Роспотребнадзоре. На дальние расстояния возить вакцину будут в авторефрижераторах. При транспортировке обычным транспортом придется использовать специальные термосумки. Для контроля соблюдения температурного режима применят терморегистраторы — их будут проверять дважды в день во время доставки и раз в день — уже поступления медикам и в аптечные пункты.

«Спутник V» — первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, она создана специалистами НИЦЭМ имени Гамалеи на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. 11 августа президент РФ Владимир Путин объявил о её регистрации в России. 14 октября он сообщил о регистрации препарата от центра «Вектор». До конца года в России планируется зарегистрировать третью вакцину.

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Комментарии (2)

Петр Петров
Если она не эффективна, зачем продолжается этот ералаш
dihlofos
Вы еще глонасс подключите к цепочке, а то пока мало наворовывается.
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