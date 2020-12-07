Купил травмат, теперь и машину придется купить. Суд отказал петербуржцам, которые хотели заходить в метро с оружием

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел иск четырех петербуржцев, просивших признать недействующим запрет на провоз оружия и боеприпасов в метро.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 7 декабря, иск подали Сергей Бобровский, Павел Коблов, Всеволод Костенко и Максим Курников.



Как писала «Фонтанка», Костенко к иску привел случай на станции метро «Площадь Ленина» 10 октября, когда он вместе с другом пытался пройти в подземку с оружием.

После пререканий со службой безопасности метро петербуржец написал заявление в полицию и прокуратуру, уверяя, что правила метрополитена «не содержат безоговорочного запрета провоза в метрополитене любых видов личного огнестрельного оружия и иных средств самообороны».

