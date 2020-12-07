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В Ленобласти решили победить сниффинг среди подростков законопроектом

Депутаты Законодательного собрания Ленобласти приняли законопроект, который призван победить сниффинг среди подростков. Как сообщает 7 декабря 47news, документ запрещает продажу несовершеннолетним «товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ».

В пояснительной записке к законопроекту указано, что таким образом депутаты решили ответить на распространение сниффинга. Это вид токсикомании, при котором опьянение достигается вдыханием газа из зажигалок или баллончиков для их заправки. На федеральном уровне никакого запрета на сниффинг нет, урегулирование вопроса отдали на откуп регионам.

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Комментарии (4)

Wm_destroy
Этож как надо себя не любить, чтобы пропан-бутан нюхать... По-моему, тут уже законы бессильны.
Cashmare
а я думал, что сниффинг - это анализ трафика, а оказалось, что wireshark - это токсикоманская хрень
4u6uc
а толку то? может стоит разобраться с причиной этого? я уверен что такой хренью занимаются дети не из самых обеспеченных и благополучных семей...
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