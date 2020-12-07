Трутнев предложил считать жителей Аляски гражданами Российской империи

Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев с фантазией отреагировал на заметку в японских медиа о том, что США считают жителей Южных Курил подданными Японии. В ответ на это он предложил по-другому квалифицировать жителей Аляски.

«Мне кажется, это такая новая позиция в международном праве, мы готовы ее творчески развивать. Я готов переговорить с Министерством иностранных дел о том, чтобы жителей Аляски воспринимали как жителей Российской империи», — цитирует Трутнева РИА Новости.

