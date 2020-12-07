Трутнев предложил считать жителей Аляски гражданами Российской империи

Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев с фантазией отреагировал на заметку в японских медиа о том, что США считают жителей Южных Курил подданными Японии. В ответ на это он предложил по-другому квалифицировать жителей Аляски.
«Мне кажется, это такая новая позиция в международном праве, мы готовы ее творчески развивать. Я готов переговорить с Министерством иностранных дел о том, чтобы жителей Аляски воспринимали как жителей Российской империи», — цитирует Трутнева РИА Новости.
Ранее японская газета Hokkaido Shimbun написала, что Cоединённые Штаты Америки в течение длительного времени относят родившихся на четырёх спорных островах южнокурильской гряды (Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп) к жителям Японии — такая информация фигурирует в правилах розыгрыша грин-карт на сайте Госдепартамента.
На публикацию отреагировал МИД России. Внешнеполитическое ведомство обвинило США в поощрении реваншизма.