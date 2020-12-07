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Трутнев предложил считать жителей Аляски гражданами Российской империи

Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев с фантазией отреагировал на заметку в японских медиа о том, что США считают жителей Южных Курил подданными Японии. В ответ на это он предложил по-другому квалифицировать жителей Аляски.

«Мне кажется, это такая новая позиция в международном праве, мы готовы ее творчески развивать. Я готов переговорить с Министерством иностранных дел о том, чтобы жителей Аляски воспринимали как жителей Российской империи», — цитирует Трутнева РИА Новости.

Ранее японская газета Hokkaido Shimbun написала, что Cоединённые Штаты Америки в течение длительного времени относят родившихся на четырёх спорных островах южнокурильской гряды (Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп) к жителям Японии — такая информация фигурирует в правилах розыгрыша грин-карт на сайте Госдепартамента.

На публикацию отреагировал МИД России. Внешнеполитическое ведомство обвинило США в поощрении реваншизма.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут консультации о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курил. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

Япония претендует на острова, ссылаясь на двусторонний трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи на высшем уровне премьер Синдзо Абэ заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по документу о мире на основе советско-японской декларации 1956 года. Это являлось серьезной уступкой со стороны Токио, однако пока стороны так и не пришли к окончательному соглашению.

В мае 2020 года Япония в очередной раз заявила претензии на Курилы.

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Комментарии (15)

Урус-Баши
Придётся делиться пенсионным фондом с Аляской.
Вотоночё
Аляску Российская империя то ли продала то ли сдала в долгосрочную аренду Штатам. Трутнев, видать, не в курсе, что этой империи давно нет, и он ее уж точно не представляет.
С другой стороны, СССР так и не заключил мирный договор с Японией. А после тоже приказал долго жить. РФ взяла на себя обязательства бывшего СССР, но мир с Японией не заключила. Формально статус спорных территорий не урегулирован.
Какие могут быть после этого претензии к другим странам, самостоятельно определяющим отношение к данной территориальной проблеме?
Скажите спасибо, что японцы не раздают там свои паспорта, как это делали мы в Приднестровье, Ю. Осетии, Абхазии, Крыму и делаем в Лугандоне.
Fjfef
А всех американцев поголовно считать индейцами).
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