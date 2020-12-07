Квоты пробились в госзаказ. Правительство повышает долю обязательной закупки отечественных товаров

Так, например, квоты на закупки оружия, лифтов и интегральных схем зафиксированы сразу на 3 года вперед — в размере 90%. На компьютеры массой не более 10 кг они установлены в размере 50% на 2021 год, 60% на 2022-й и 70% с 2023-го, на запоминающие устройства — 30%, 40% и 50%, на легковые автомобили — 50%, 55%, 60%, на холодильники — 70%, 75%, 80%, соответственно.

Правительство РФ установило квоты для госзакупок более чем 250 видов российских товаров с 2021 года. Опубликованное 7 декабря постановление премьер-министр России Михаил Мишустин подписал еще на прошлой неделе — 3-го числа. В перечень попали медицинские изделия, текстиль и ткани, промышленное и электрическое оборудование, военная и бытовая техника, средства связи, компьютеры, транспортные средства и другие наименования товаров.

На телефонные аппараты с 2021 года начнет действовать единая квота — 1%, на микрофоны и громкоговорители — 70%, на снегоочистители — 85%, а на бурильные машины, автокраны, квадроциклы и пожарные машины — 90%.



Минимальная доля закупок отечественных рентгеновских аппаратов и эндоскопических комплексов в 2021-м составит 55%, в 2022-м — 65%, а с 2023-го — 75%, оборудования для ингаляционного наркоза и искусственной вентиляции легких — 50%, 60%, 70%.



Как указано в документе, закупки товаров, работ и услуг, начатые до 1 января 2021-го, завершатся по старым правилам.



В июле 2020 года Владимир Путин подписал закон о введении на рынке госзаказа ежегодной минимальной доли закупки товаров, произведенных в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По задумке, новый закон позволит переориентировать закупки на отечественную продукцию, в том числе в рамках диверсификации компаний оборонно-промышленного комплекса в области выпуска высокотехнологичной гражданской продукции.

