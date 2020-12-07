ЗакС хочет заставить Смольный отчитываться перед депутатами за реализацию инвестпроектов

Во втором чтении законопроекта о региональных инвестиционных проектах парламент Петербурга рассмотрит поправку, которая обязывает Смольный ежегодно отчитываться перед депутатами о ходе реализации инвестпрограмм. Об этом 7 декабря сообщила пресс-служба ЗакСа.



Поправку было решено внести по итогам заседания профильной парламентской комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству. Согласно документу, Смольный должен будет каждый год не позднее 30 апреля представлять в Заксобрание информацию о ходе реализации региональных инвестпроектов.

