ЗакС хочет заставить Смольный отчитываться перед депутатами за реализацию инвестпроектов

Во втором чтении законопроекта о региональных инвестиционных проектах парламент Петербурга рассмотрит поправку, которая обязывает Смольный ежегодно отчитываться перед депутатами о ходе реализации инвестпрограмм. Об этом 7 декабря сообщила пресс-служба ЗакСа.
Поправку было решено внести по итогам заседания профильной парламентской комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству. Согласно документу, Смольный должен будет каждый год не позднее 30 апреля представлять в Заксобрание информацию о ходе реализации региональных инвестпроектов.
Предполагается, что отчет будет составляться в обобщенном виде, чтобы избежать нарушения законодательства о защите персональных данных и о коммерческой тайне.
Как пояснил спикер парламента Вячеслав Макаров, эта мера должна повысить дисциплину участников процесса и повысить информационную открытость. «Кроме того, мы помним, что одна из функций Законодательного собрания Санкт-Петербурга — это функция контрольная, и таким образом мы ее реализуем», — добавил он.
В первом чтении законопроект о региональных инвестпроектах, который предусматривает предоставление налоговых льгот, Заксобрание приняло 2 декабря.