Водовозов, Мусин и Квасов подведут итоги «по ковиду»

Не то чтобы вирус собирает чемоданы — просто представители естественных наук подведут итоги «ковидного» года. 9 декабря с помощью проекта «Зануда» пытаемся понять, на каком мы сейчас свете или есть ли свет в конце тоннеля. Бесплатно, 16+

Эпидемии уже скоро год: за это время маски и карантин как меры против распространения инфекции пережили и хулу, и хвалу — попробуем окончательно разобраться, какие меры можно забраковать, а какие еще послужат.



Все мы думали: вот создадут вакцину — будет нам счастье. И вот вакцины появляются как грибы после дождя, а счастья все нет: у одной эффективность пожиже, у другой с хранением проблемы, третью не наштамповать в нужных количествах. Узнаем плюсы и минусы каждой — и на какую больше надежд.

