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Водовозов, Мусин и Квасов подведут итоги «по ковиду»

Не то чтобы вирус собирает чемоданы — просто представители естественных наук подведут итоги «ковидного» года. 9 декабря с помощью проекта «Зануда» пытаемся понять, на каком мы сейчас свете или есть ли свет в конце тоннеля. Бесплатно, 16+

Фото: pixabay.com/

Эпидемии уже скоро год: за это время маски и карантин как меры против распространения инфекции пережили и хулу, и хвалу — попробуем окончательно разобраться, какие меры можно забраковать, а какие еще послужат.

Все мы думали: вот создадут вакцину — будет нам счастье. И вот вакцины появляются как грибы после дождя, а счастья все нет: у одной эффективность пожиже, у другой с хранением проблемы, третью не наштамповать в нужных количествах. Узнаем плюсы и минусы каждой — и на какую больше надежд.

Первую самоизоляцию большинство встречало в радостной ажитации, будто началась какая-то захватывающая игра. Потом оказалось, что жизнь онлайн не только экономит время на дороге — но и неведомым образом это подаренное время пожирает. Можно ли при нынешних раскладах так распланировать 2021 год, чтобы не сойти с ума?

Об всем этом 9 декабря потолкуют в занудовском проекте «Самый скучный вечер» врач-токсиколог Алексей Водовозов, биолог-эволюционист из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН Егор Мусин и биолог, преподаватель, популяризатор науки Иван Квасов. Регистрация по ссылке, прямую трансляцию обещают в группе «ВКонтакте» проекта «Зануда». Начало в 20.00

Александра Шеромова

Фото: pixabay.com/

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