Суд в Петербурге запретил «кошмарить конкурентов» заказными проверками МВД и ФНС

Красногвардейский районный суд Петербурга удовлетворил иск прокурора о признании информации с сайта городского детективного агентства запрещённой на территории России. Об этом 7 декабря сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Ресурс, на который указал прокурор, предлагает инициировать проверки конкурентов государственными органами в Петербурге. В первую очередь речь на сайте идет о МВД и ФНС. Детективы обещают «закошмарить бизнес конкурента», собрать на него компромат и даже устроить жёсткие переговоры с физическим воздействием. Частный детектив может взломать почту и аккаунты, прогнать кого нужно через детектор лжи.
На заседании судья припомнила 34-ю статью Конституции, гарантирующую гражданам право на свободное использование их способностей и недопущение деятельности, направленной на недобросовестную конкуренцию, на федеральный закон о защите юрлиц и ИП. В конце концов иск прокурора был удовлетворен. Дальше — блокировка ресурса.