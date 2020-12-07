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Суд в Петербурге запретил «кошмарить конкурентов» заказными проверками МВД и ФНС

Красногвардейский районный суд Петербурга удовлетворил иск прокурора о признании информации с сайта городского детективного агентства запрещённой на территории России. Об этом 7 декабря сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Ресурс, на который указал прокурор, предлагает инициировать проверки конкурентов государственными органами в Петербурге. В первую очередь речь на сайте идет о МВД и ФНС. Детективы обещают «закошмарить бизнес конкурента», собрать на него компромат и даже устроить жёсткие переговоры с физическим воздействием. Частный детектив может взломать почту и аккаунты, прогнать кого нужно через детектор лжи.

На заседании судья припомнила 34-ю статью Конституции, гарантирующую гражданам право на свободное использование их способностей и недопущение деятельности, направленной на недобросовестную конкуренцию, на федеральный закон о защите юрлиц и ИП. В конце концов иск прокурора был удовлетворен. Дальше — блокировка ресурса.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Павел Павлов
Враньё.
Андрей Крафт
Прокуратура конкурентов отрабатывает с рынка. Всем известно сейчас прокурорские сами с ФНС кормятся.
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