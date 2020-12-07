Ученые расскажут, нужно ли страдать, на что похожа экосистема Петербурга и опасны ли АЭС

Три разные темы объединены общим названием, почти скучным — «Системы». Но будет интересно: в 30-м научном ток-шоу «Разберем на атомы» Информационного центра по атомной энергии — психолог Константин Кунах, биолог Иван Квасов и радиохимик Андрей Акатов. 8 декабря, онлайн, бесплатно. 12+

Если вы спортсмен, то знаете принцип «нет боли — нет результата». Английское no pain no gain почему-то переводят на русский щадящее: «под лежачий камень…». Но, как ни крути, буквально все равно получается «без боли ничего не обретешь». А как работает наша психика? Кризис — этап в развитии, но всякое ли страдание можно считать кризисом? Почему у некоторых блестяще получается страдать, но при этом совершенно не развиваться и не становиться сильнее? Константин Кунах расскажет о цикличности развития и эффективном преодолении кризиса.

От системы психики перейдем к экосистеме нашего города: Петербург — «город камня», а мегаполисы часто называют «каменными джунглями». Но есть ли в нашем самом северном в мире мегаполисе хоть что-то от джунглей? Поведает биолог Иван Квасов.



И тут же посмотрим на Петербург с другой стороны — как на центр ядерных технологий: тут нам и наука, и промышленность — и АЭС под боком. Все мы пользуемся плодами ее работы, но порой больше боимся ее, чем уважаем. Радиохимик-технолог Андрей Акатов расскажет, чего бояться стоит, а что пустые домыслы, и какие системы безопасности работают на современных российский атомных электростанциях.



Смотрим-слушаем онлайн 8 декабря в 19:30.



Александра Шеромова

