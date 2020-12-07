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Банк «Санкт-Петербург» профинансирует поставку оборудования на 360 млн рублей для нового корпуса больницы в Колпино

Банк «Санкт-Петербург» выделит 360 млн рублей на оснащение медицинским оборудованием нового корпуса СПб ГБУЗ «Городская больница № 33» в рамках кредитного договора с АО «ИнтелМед», сообщили в пресс-службе банка.

Новый лечебно-диагностический корпус Городской больницы №33 в Колпинском районе планируют ввести в эксплуатацию до конца текущего года. В новом корпусе, рассчитанном на 276 лечебных коек и 30 коек реанимации, будут открыты отделения сердечно-сосудистой и нейрохирургии. При необходимости стационар может быть оперативно перепрофилирован для приема пациентов с коронавирусом, отмечается в сообщении.

Как отметил заместитель председателя Правления Банка «Санкт-Петербург» Вячеслав Ермолин, это не первый кейс с АО «ИнтелМед» в 2020 году: в июне банк «Санкт-Петербург» финансировал закупку СИЗ для медицинских учреждений в сумме 370 млн рублей.

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