«Подтвердите, что вы человек»: спектакль по пьесе Аси Волошиной представят в Театре Поколений

12 и 13 декабря в Театре Поколений состоится премьера спектакля «Подтвердите, что вы человек» — первая постановка пьесы Аси Волошиной на театральной сцене.
И в пьесе, и в спектакле предпринимается попытка исследовать через историю одной семьи состояние человека, утратившего свое место в этом мире по причине масштабных перемен, тектонических социальных, политических и исторических сдвигов. В обновившейся реальности люди по-прежнему стараются сохранить гуманизм и ждут подтверждения того же от окружающих: что катастрофы и катаклизмы, через которые пришлось пройти, не окончательно разделили их и разрушили.
Вторая линия, возникающая в спектакле, история трех сестер родом из прикарпатской деревеньки. Каждая выбрала свою дорогу, но война, начавшаяся на их родной земле, все перевернула, и теперь им придется заново выстраивать отношения, разбираясь с тем, что сохранилось в них прежнего.
Начало в 19:00.
18+
Наталия Эфендиева