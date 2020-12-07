FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -4
74.25р90.26р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

«Подтвердите, что вы человек»: спектакль по пьесе Аси Волошиной представят в Театре Поколений

12 и 13 декабря в Театре Поколений состоится премьера спектакля «Подтвердите, что вы человек» — первая постановка пьесы Аси Волошиной на театральной сцене.

Фото: предоставлено театром

И в пьесе, и в спектакле предпринимается попытка исследовать через историю одной семьи состояние человека, утратившего свое место в этом мире по причине масштабных перемен, тектонических социальных, политических и исторических сдвигов. В обновившейся реальности люди по-прежнему стараются сохранить гуманизм и ждут подтверждения того же от окружающих: что катастрофы и катаклизмы, через которые пришлось пройти, не окончательно разделили их и разрушили.

Вторая линия, возникающая в спектакле, история трех сестер родом из прикарпатской деревеньки. Каждая выбрала свою дорогу, но война, начавшаяся на их родной земле, все перевернула, и теперь им придется заново выстраивать отношения, разбираясь с тем, что сохранилось в них прежнего.

Начало в 19:00.

18+

Наталия Эфендиева

Фото: предоставлено театром

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний