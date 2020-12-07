Netflix отказался добавлять предупреждение о вымысле в сериале «Корона». Сделать это просил минкульт

Стриминговый сервис Netflix не будет предупреждать зрителей о том, что события, происходящие в сериале «Корона», — не исторические факты, а художественный вымысел. В конце ноября уведомлять об этом требовал минкульт Великобритании.



«Мы всегда позиционировали «Корону» как драму и абсолютно уверены, что наши подписчики понимают: это художественное произведение, в большей мере основанное на реальных событиях. Поэтому мы не планируем и не видим необходимости добавлять дисклеймер», — объяснил представитель Netflix изданию Variety.

