Netflix отказался добавлять предупреждение о вымысле в сериале «Корона». Сделать это просил минкульт

Стриминговый сервис Netflix не будет предупреждать зрителей о том, что события, происходящие в сериале «Корона», — не исторические факты, а художественный вымысел. В конце ноября уведомлять об этом требовал минкульт Великобритании.
«Мы всегда позиционировали «Корону» как драму и абсолютно уверены, что наши подписчики понимают: это художественное произведение, в большей мере основанное на реальных событиях. Поэтому мы не планируем и не видим необходимости добавлять дисклеймер», — объяснил представитель Netflix изданию Variety.
Министр культуры Великобритании призвал добавить предупреждение о художественном вымысле в сериале после выхода четвёртого сезона проекта. Он объяснил это тем, что без такой отметки «целое поколение зрителей, не жившее во времена, когда происходили эти события», может принять их за факты. В новом сезоне «Короны» показаны отношения принца Чарльза и Камиллы Паркер Боулз. По мнению друзей королевской семьи, предположение о том, что роман пары продолжался во время брака Чарльза с принцессой Дианой, а супруги не ладили — это «манипуляция» общественным сознанием.
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