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Актер и продюсер Игорь Угольников заболел коронавирусом

Актер и продюсер Игорь Угольников заболел коронавирусом. Как пишет 7 декабря Daily Storm, он госпитализирован в одну из московских больниц.

«Он выздоравливает. Ему лучше», — заявил изданию его младший брат Олег Угольников.

По данным Daily Storm, врачи оценивают состояние актера как средней степени тяжести. По предварительной информации, первые симптомы у него появили 23 ноября — пропало обоняние и началась ломота в теле. Затем появились температура и сухой кашель. Компьютерная томография выявила двустороннюю пневмонию, тест на коронавирус оказался положительным.

Игорь Угольников прославился в 1990-е как ведущий юмористической передачи «Оба-на». Также участвовал в проектах «Доктор Угол» и «Добрый вечер с Игорем Угольниковым».

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