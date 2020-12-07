Актер и продюсер Игорь Угольников заболел коронавирусом. Как пишет 7 декабря Daily Storm, он госпитализирован в одну из московских больниц.
«Он выздоравливает. Ему лучше», — заявил изданию его младший брат Олег Угольников.
По данным Daily Storm, врачи оценивают состояние актера как средней степени тяжести. По предварительной информации, первые симптомы у него появили 23 ноября — пропало обоняние и началась ломота в теле. Затем появились температура и сухой кашель. Компьютерная томография выявила двустороннюю пневмонию, тест на коронавирус оказался положительным.
Игорь Угольников прославился в 1990-е как ведущий юмористической передачи «Оба-на». Также участвовал в проектах «Доктор Угол» и «Добрый вечер с Игорем Угольниковым».