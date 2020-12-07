FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -4
74.25р90.26р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Мосты в Петербурге три раза за неделю разведут для технического обслуживания

На текущей неделе, с 7 по 11 декабря, технологические разводки мостов состоятся трижды. График разводок опубликовала пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».

В ночь с 7 на 8 декабря разведут три моста:

  • Володарский мост — с 2:00 до 5:45
  • Литейный мост — с 1:40 до 4:45
  • Благовещенский мост — с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 5:00

В ночь с 9 на 10 декабря разведут две переправы:

  • Большеохтинский мост — с 2:00 до 5:00
  • Тучков мост — с 2:00 до 4:55

В ночь с 10 на 11 декабря будут разведены три моста:

  • Володарский мост — с 2:00 до 5:45
  • Литейный мост — с 1:40 до 4:45
  • Благовещенский мост — с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 5:00

При этом развести и навести мосты могут в рамках указанных промежутков, но не обязательно точно в это время. В ночь на 9 декабря также разведут все мосты по графику навигации 2020 года, чтобы пропустить по Неве баржебуксирный состав.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний