Мосты в Петербурге три раза за неделю разведут для технического обслуживания

На текущей неделе, с 7 по 11 декабря, технологические разводки мостов состоятся трижды. График разводок опубликовала пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».
В ночь с 7 на 8 декабря разведут три моста:
- Володарский мост — с 2:00 до 5:45
- Литейный мост — с 1:40 до 4:45
- Благовещенский мост — с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 5:00
В ночь с 9 на 10 декабря разведут две переправы:
- Большеохтинский мост — с 2:00 до 5:00
- Тучков мост — с 2:00 до 4:55
В ночь с 10 на 11 декабря будут разведены три моста:
- Володарский мост — с 2:00 до 5:45
- Литейный мост — с 1:40 до 4:45
- Благовещенский мост — с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 5:00
При этом развести и навести мосты могут в рамках указанных промежутков, но не обязательно точно в это время. В ночь на 9 декабря также разведут все мосты по графику навигации 2020 года, чтобы пропустить по Неве баржебуксирный состав.