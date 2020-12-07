Бездомный в Петербурге украл флаг со здания суда и обеспечил себе тёплую ночь в отделении

Полиция Центрального района Петербурга по горячим следам нашла похитителя российского триколора. Злодей успел пробежать с флагом полтора километра, но наказания избежать не смог.



Как стало известно «Фонтанке» 7 декабря, вечером в субботу в Куйбышевском суде на Караванной сработала тревожная кнопка. Через пару минут, в 22.07 на месте уже был отряд вневедомственной охраны. Было установлено, что в 21.25 неизвестный стащил закрепленный на флагштоке триколор.

На место прибыла следственно-оперативная бригада для расследования этого дела, а в 22.20 у дома 11 по Большой Конюшенной был с флагом был задержан не оппозиционер, не ЛГБТ— активист, а 30-летний мужчина без определенного места жительства. На бездомного по фамилии Белый в 78 отделе полиции составили протокол о мелком хулиганстве и отправили в камеру. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.