FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -4
74.25р90.26р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Бездомный в Петербурге украл флаг со здания суда и обеспечил себе тёплую ночь в отделении

Полиция Центрального района Петербурга по горячим следам нашла похитителя российского триколора. Злодей успел пробежать с флагом полтора километра, но наказания избежать не смог.

Как стало известно «Фонтанке» 7 декабря, вечером в субботу в Куйбышевском суде на Караванной сработала тревожная кнопка. Через пару минут, в 22.07 на месте уже был отряд вневедомственной охраны. Было установлено, что в 21.25 неизвестный стащил закрепленный на флагштоке триколор.

На место прибыла следственно-оперативная бригада для расследования этого дела, а в 22.20 у дома 11 по Большой Конюшенной был с флагом был задержан не оппозиционер, не ЛГБТ— активист, а 30-летний мужчина без определенного места жительства. На бездомного по фамилии Белый в 78 отделе полиции составили протокол о мелком хулиганстве и отправили в камеру. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний