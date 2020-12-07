Серьёзное ДТП, не типичное для зимы, произошло вечером 6 декабря на Приморском шоссе в районе Ольгино.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», автомобиль сбил велосипедиста, предположительно, женщину. «Сотрудники ГАИ сказали, что она ехала по велодорожке (параллельно полосе движения), как и кто ее сбил, неизвестно, водитель, с их слов скрылся», — рассказывает Александр. При этом он отмечает, что расстояние от дороги до велодорожки не меньше метра.
«Я ехала там за 10 минут до автора видео, велосипед валялся на шоссе, на правой полосе, — добавляет Ольга. — Видимо она все-таки ехала не по велодорожке, а по шоссе».
Точные обстоятельства ДТП выясняются.