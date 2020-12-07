«Фольксваген Поло» врезался в грузовик поздно вечером 6 декабря на перекрёстке проспектов Передовиков и Индустриального. Очевидцы сняли на фото последствия аварии и процесс задержания водителя.
«Белый «Поло», уходя от патруля ДПС, пролетая через перекрёсток, врезался в автофургон. Следовавший патруль вытащил виновника, надел наручники. Разбираются», — рассказывает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На фотографиях видно, что мужчину в толстовке с надписью Free Spirit («свободный дух») задерживают прямо рядом с легковушкой.
По словам подписчиков группы, обе машины получили сильные повреждения. У «Поло» разбиты морда и лобовое стекло, сработали подушки безопасности. У «Валдая», по словам Кости, «аж мост задний выбило».
Вероятно, без травм не обошлось — на место прибыла Скорая помощь. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.