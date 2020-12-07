FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -4
74.25р90.26р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

«Свободный дух» заковали в наручники на Индустриальном. По словам очевидцев, ДТП поставило точку в погоне

«Фольксваген Поло» врезался в грузовик поздно вечером 6 декабря на перекрёстке проспектов Передовиков и Индустриального. Очевидцы сняли на фото последствия аварии и процесс задержания водителя.

«Белый «Поло», уходя от патруля ДПС, пролетая через перекрёсток, врезался в автофургон. Следовавший патруль вытащил виновника, надел наручники. Разбираются», — рассказывает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На фотографиях видно, что мужчину в толстовке с надписью Free Spirit («свободный дух») задерживают прямо рядом с легковушкой.

Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер
Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер
Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

По словам подписчиков группы, обе машины получили сильные повреждения. У «Поло» разбиты морда и лобовое стекло, сработали подушки безопасности. У «Валдая», по словам Кости, «аж мост задний выбило».

Вероятно, без травм не обошлось — на место прибыла Скорая помощь. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний