Как пишет 6 декабря 47news , по данным областного ГУ МЧС, вечером 5 декабря на улице Первомайская в Никольском сгорел частный дом площадью 36 кв. м. Информация о пострадавших не поступала.

Породистый пёс в одиночку пережил пожар в доме в городе Никольское Тосненского района Ленобласти. Теперь ему нужен новый дом. Он почти было нашёлся, но пёс не смог подружиться с другим хвостатым членом семьи.

Тем же вечером соседи увидели одинокую собаку, бегавшую по пепелищу. В соцсетях они рассказали, что спаниель жил здесь один, хозяева приезжают только летом.

Животное решила приютить местная жительница Татьяна. Она рассказала изданию, что спаниель был в сильном стрессе, она отмыла его, накормила и готова была приютить, но живущий у неё чихуахуа выступил против. «К сожалению, наш песик его не принимает. Кидается драться, рычит и кусается», — рассказывает Татьяна.

Теперь погорельцу ищут новых хозяев. «На улице собака не окажется, это я вам гарантирую, — пообещала Татьяна 47news. — У нас на примете есть две семьи, желающие его приютить. Животных у них нет, так что проблемы, как у нас, не возникнет».

В сообществе «Никольское.НЕТ» «ВКонтакте» Татьяна рассказала: «Замечательная девушка Марьяна уже едет за песиком. Животных у нее нет, он будет для нее добрым другом. Завтра покажет его ветеринару. Пес намыт, накормлен, дети с ним сейчас играют, наша собака заперта в другой комнате, вреда ему не причинит».