В День Кунсткамеры музей на набережной Невы открыл свои двери для всех желающих осмотреть экспозиции, не заплатив за билет. В честь важной даты – открытия учреждения – вход сделали бесплатным. Петербуржцы решили, что упускать возможность нельзя, но пришлось постоять в очереди.
Судя по видеозаписям, которые появились в социальных сетях 6 декабря, предложением посетить музейную площадку воспользовались как взрослые, так и дети. Сколько именно им пришлось простоять в ожидании культурного просвещения, неизвестно.
По данным пресс-службы Кунсткамеры, посетителей начали запускать в 14:00. Подводя итоги дня открытых дверей, представители музея заявили, что его посетили 900 человек.
Отметим, что очереди в Кунсткамеру (как и в Эрмитаж) в бесплатные дни в последние годы возникали регулярно, но тогда была другая ситуация: сейчас редко встретишь большое скопление людей.
Ранее «Фонтанка» писала, что в Кунсткамеру сегодня приезжал спецпредставитель по вопросам устойчивого развития, член попечительского совета МАЭ РАН Анатолий Чубайс, который дал руководству музея несколько советов по его развитию. Встрече предшествовал полуденный выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Его произвели высокий гость и директор МАЭ РАН Андрей Головнёв.
О новых ограничениях, которые касаются учреждений культуры, читайте в материале «Фонтанки».