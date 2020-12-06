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Чтобы войти в Кунсткамеру после Чубайса, петербуржцы выстроились гигантской змейкой

В День Кунсткамеры музей на набережной Невы открыл свои двери для всех желающих осмотреть экспозиции, не заплатив за билет. В честь важной даты – открытия учреждения – вход сделали бесплатным. Петербуржцы решили, что упускать возможность нельзя, но пришлось постоять в очереди.

Судя по видеозаписям, которые появились в социальных сетях 6 декабря, предложением посетить музейную площадку воспользовались как взрослые, так и дети. Сколько именно им пришлось простоять в ожидании культурного просвещения, неизвестно.

По данным пресс-службы Кунсткамеры, посетителей начали запускать в 14:00. Подводя итоги дня открытых дверей, представители музея заявили, что его посетили 900 человек.

Отметим, что очереди в Кунсткамеру (как и в Эрмитаж) в бесплатные дни в последние годы возникали регулярно, но тогда была другая ситуация: сейчас редко встретишь большое скопление людей.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Кунсткамеру сегодня приезжал спецпредставитель по вопросам устойчивого развития, член попечительского совета МАЭ РАН Анатолий Чубайс, который дал руководству музея несколько советов по его развитию. Встрече предшествовал полуденный выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Его произвели высокий гость и директор МАЭ РАН Андрей Головнёв.

О новых ограничениях, которые касаются учреждений культуры, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (1)

Иван 2пырьев
Это для тех, кто еще не осознал, кто начальник вашего ненаглядного президента
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