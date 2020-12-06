В День Кунсткамеры музей на набережной Невы открыл свои двери для всех желающих осмотреть экспозиции, не заплатив за билет. В честь важной даты – открытия учреждения – вход сделали бесплатным. Петербуржцы решили, что упускать возможность нельзя, но пришлось постоять в очереди.

Судя по видеозаписям, которые появились в социальных сетях 6 декабря, предложением посетить музейную площадку воспользовались как взрослые, так и дети. Сколько именно им пришлось простоять в ожидании культурного просвещения, неизвестно.