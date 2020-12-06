Как стало известно «Фонтанке», 6 декабря об угоне красного «Дэу Матиза» заявил 35-летний доставщик еды. Курьер рассказал полицейским следующие: ранним утром он приехал забирать заказ из кафе на улице Маяковского в центре Петербурге. Автомобиль припарковал напротив заведения, но мотор решил не глушить, а двери не закрывать, так как планировал быстро вернуться за руль. Во время его отсутствия доступностью транспортного средства решил воспользоваться неизвестный. Начались его поиски.

Двое петербуржцев с разницей в несколько часов испытали сильное желание овладеть чужими машинами. Для одного из них это закончилось уголовным делом, для другого — ДТП.

Спустя десять минут курьер нашел машину на улице Жуковского, а того, кому она приглянулась, задержали около семи утра. Им оказался 49-летний безработный и ранее не судимый с проспекта Большевиков. Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Еще один угнанный автомобиль накануне отыскали в Сертолово. Поврежденный «Нисан Кашкай» нашли у клуба охотников и рыболовов «Клёвое место». Как рассказал полицейским владелец заведения, на этой машине приехал его знакомый. По его виду не сложно было догадаться, что он сел за руль, будучи пьяным.

Поездку нетрезвый водитель закончил, попав в ДТП. При этом, как показала проверка, последним арендатором кроссовера был совсем другой человек. С него взяли объяснение, в котором говорилось, что он арендовал эту машину, а затем оставил в Московском районе Петербурга. Однако вскоре обнаружил, что кто-то украл у него аккаунт аренды, а автомобиль пропал. Итоги поисков передали представителю компании, которой принадлежит «Нисан Кашкай».