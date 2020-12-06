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Кипр выдал России бывшего крупного чиновника Росрыболовства. Он обещал помочь с работой за 7 млн долл.

Власти Республики Кипр по требованию генпрокуратуры экстрадировали в Россию бывшего советника руководителя Федерального агентства по рыболовству Юрия Хохлова.

Как сообщает 6 декабря пресс-служба генеральной прокуратуры РФ, Хохлов обвиняется в мошенничестве на сумму 7 миллионов долларов США. Дело расследуется по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия, это была одна взятка — за то, чтобы устроить человека на руководящую должность в Федеральное агентство по рыболовству. Преступление совершено «не позднее апреля 2016 года». Хохлов договорился с сотоварищами и убедил претендента на должность заплатить ему и соучастникам 7 миллионов долларов. На самом деле выполнять обещание он не собирался.

«Довести свой преступный умысел до конца Хохлов не смог по независящим от него обстоятельствам. После передачи соучастникам части денежных средств в размере 300 тыс. долларов США злоумышленники были задержаны сотрудниками ФСБ. Поскольку Хохлов скрылся от правоохранительных органов, он был объявлен в розыск», — рассказывает генпрокуратура.

В октябре 2018 года Хохлова задержали на Кипре, затем ведомство направило запрос о его выдаче. Теперь в сопровождении сотрудников ФСИН и российского бюро Интерпола бывший чиновник был доставлен в Москву.

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Комментарии (4)

А наш дядя Михаил
Пардон мою непонятливость но кой х....н мне эта рыбалка если у меня есть 7 000 000 долларов?
American
Воровать грешно
Shanyuk
Тебя посодют, а ты не воруй! Бу-га-га!
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