Место преступления — «Ё-моё». Она была вне конкуренции, а он — небритый

Полиция Петербурга ищет воришек, которые стащили сумку у жительницы Кронштадтского района. Место преступления — бистро. Главные подозреваемые — брутальный мужчина и его рыжеволосая спутница.

Как стало известно «Фонтанке» 6 декабря, прошлой ночью с заявлением о краже к полицейским пришла 34-летняя жительница Кронштадта. Субботний вечер она провела в кафе «Ё-моё», а когда ближе к полуночи засобиралась домой, обнаружила, что пропала сумка. Ущерб она оценила в восемь тысяч рублей.

Сотрудники полиции попросили ее припомнить, был ли в заведении кто-то, кто мог бы совершить это преступление. Потерпевшая смогла выделить двоих — мужчину и женщину, которые привлекли ее внимание. Первому на вид 25–30 лет. На нем была куртка, брюки и кеды черного цвета, в руках женская сумка. Ей также запомнилось, что он небритый. Его дама была примерно того же возраста. Рыжеволосая спутница щеголяла в бордовом пальто, под ним была кофта с белым прямоугольником на груди и надписью: «Вне конкуренции».