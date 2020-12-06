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На Мурманском шоссе под КАД автомобиль вылетел с дороги, металл ему не помешал

Несколько часов пролежал в кювете на КАД легковой автомобиль 6 декабря. Эвакуатор за ним приехал только вечером.

На развязке КАД и автодороги Р-21 (13-й километр Мурманского шоссе) машина пробила ограждение и улетела в кювет, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На кадрах, снятых с коптера, видно, что уже вечер и на место аварии приехал эвакуатор. Снесено несколько десятков метров забора.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» пояснили, что ДТП произошло ещё в 11:30. Водитель, по предварительной версии, не справился с управлением и совершил наезд на барьерное ограждение. Никто не пострадал.

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Комментарии (4)

Riptide
Опять Нуар какой-то ... )
Men13
Интересно только одно. Из чего сделано ограждение?) Если из жести то втрой вопрос для чего оно нужно если даже легковой автомобиль как бумагу его сминает а не отскакивает от него?)))
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