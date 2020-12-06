Синоптики предсказали погоду на Новый год

Север европейской части России, где находится Петербург, а также центральные регионы, Приморье и Тихоокеанское побережье, по прогнозам синоптиков, во второй половине декабря будут оставаться во власти циклонов. Они обеспечат повышенный температурный фон.

Как сообщает 6 декабря РИА Новости со ссылкой на центр погоды «Фобос», есть регионы, где температура будет ниже обычного. В зоне холодной температурной аномалии окажутся юг Русской равнины, Урала, Сибири и большая часть Дальнего Востока.

В Москве в конце декабря ожидают минус 6–11 градусов, а высота снежного покрова может достичь 13 сантиметров.