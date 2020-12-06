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Синоптики предсказали погоду на Новый год

Север европейской части России, где находится Петербург, а также центральные регионы, Приморье и Тихоокеанское побережье, по прогнозам синоптиков, во второй половине декабря будут оставаться во власти циклонов. Они обеспечат повышенный температурный фон.

Как сообщает 6 декабря РИА Новости со ссылкой на центр погоды «Фобос», есть регионы, где температура будет ниже обычного. В зоне холодной температурной аномалии окажутся юг Русской равнины, Урала, Сибири и большая часть Дальнего Востока.

В Москве в конце декабря ожидают минус 6–11 градусов, а высота снежного покрова может достичь 13 сантиметров.

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Комментарии (8)

sektor7
Хорошая погода. Приятная.
USSR_forever
6 декабря - травка зеленеет, деревья в листве стоят, и солнышко блестит... прелесть... на наш век будет самая клёвая погода, связанная с глобальным потеплением... а вот следующим поколениям я не завидую - ужегодное увеличение роста температуры на планете Земля превратят шарик в Марс-2.... время строить звездолёты и осваивать космос, человечеству не выжить без новой планеты, аналогичной Земле... т.к. договориться между собой перестать устраивать массовые выбросы в атмосферу - они не могут.
atf
Так и я могу. На основании последних нескольких зим.
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