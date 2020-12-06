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Ловкость рук. Чёрный «Хаммер» пропал у петербургского бизнесмена за 180 секунд — прямо с дачного участка

Полиция выясняет обстоятельства хищения дорогого внедорожника у бизнесмена из Петербурга. Машину увели с дачи в Выборгском районе Ленобласти.

Как сообщает 6 декабря 47news, 54-летний совладелец петербургского агентства недвижимости обратился к правоохранителям вчера около 21 часа. У него пропал чёрный внедорожник Hummer H2, причём за три минуты до звонка хозяин видел его на месте — у дома на Академической улице в посёлке Яковлево.

Пока автовладелец подсчитывает ущерб, полиция начала поиски.

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Комментарии (3)

sektor7
В дтп попал или где наследил.
Вот обставляется версией угона
veteran78
Чёёёёёёёёрный хаааааммер что ты вьёшсяяяяяя....
Skazochny
Кому он нужен????
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