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Дамы попали в капкан в притоне на Савушкина. Его маскировали дверью без ручки

Сотрудники петербургской полиции выявили притон для занятий проституцией в нежилом помещении жилого дома на проспекте Савушкина.

Как сообщает 6 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, притон был организован в жилом доме 124 по Савушкина, в арендованном нежилом помещении на первом этаже. Для конспирации с входной железной двери (естественно, без каких-либо вывесок) с внешней стороны сняли ручку, чтобы посторонние не могли просто так туда войти. Правда, на входе есть домофон, а внутри и снаружи — видеонаблюдение. Потребители услуги узнавали о ней из рекламы в интернете и печатных объявлений, расклеенных в разных районах города.

Полицейские всё-таки смогли войти и застали в помещении 50-летнюю администратора из Смоленска и трёх дам в возрасте от 36 до 44 лет, «оказывавших услуги сексуального характера за деньги». Одна — петербурженка, вторая родом из Самары, а третья гражданка среднеазиатского государства. «Ночных бабочек» доставили в отделение полиции для привлечения к административной ответственности.

пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Сейчас полиция ищет хозяина «заведения» и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (13)

Olaaa
Этих салонов тьма по городе и области. все столбы обклеены "отдыхом"!!
shipland1
А где у нас проспект Савушкина?! Улицу знаю, а вот проспект нет
вадики
Тема сисек осталась нераскрытой!!
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