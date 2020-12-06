Тело режиссера Антона Милочкина нашли в Петербурге с травмой головы. Его приятель рассказал об алкоголе и разводе

Смерть известного деятеля культуры в Петербурге могла наступить в результате травмы головы. На месте происшествия побывали следователи, после визита которых было возбуждено уголовное дело.

Как стало известно «Фонтанке» 6 декабря, тело театрального режиссера Антона Милочкина было найдено в квартире одного из домов на Каменноостровском проспекте. По предварительной информации, смерть наступила после травмы головы, которой предшествовали судороги неустановленного происхождения.

Специалисты также обнаружили на теле гематомы различной степени давности, но предварительно заключили, что насилие по отношению к нему не применялось.