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Тело режиссера Антона Милочкина нашли в Петербурге с травмой головы. Его приятель рассказал об алкоголе и разводе

Смерть известного деятеля культуры в Петербурге могла наступить в результате травмы головы. На месте происшествия побывали следователи, после визита которых было возбуждено уголовное дело.

Как стало известно «Фонтанке» 6 декабря, тело театрального режиссера Антона Милочкина было найдено в квартире одного из домов на Каменноостровском проспекте. По предварительной информации, смерть наступила после травмы головы, которой предшествовали судороги неустановленного происхождения.

Специалисты также обнаружили на теле гематомы различной степени давности, но предварительно заключили, что насилие по отношению к нему не применялось.

Полицейскими был опрошен 37-летний петербуржец, который находился в квартире. По его словам, он и Милочкин после развода последнего на протяжении месяца выпивали по указанному адресу. Театральный режиссер якобы неоднократно падал по собственной неосторожности.

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Ранее о гибели Милочкина сообщили его коллеги. По их информации, его могли убить. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (2)

hal9000
Не был бы он театральным режиссером яб написал коммент от чего он умер..а так из уважения к прлфессии не буду..
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