Бренд — не панацея. Мошенники нашли способы обмана начинающих инвесторов из России

«С начала года более 3,5 миллиона соотечественников открыли счета на Московской бирже. И есть полная уверенность, что эта тенденция продолжится в следующем году, — подчеркнул эксперт. — Брокерский бизнес растет и вместе с популярностью населения получает повышенное внимание мошенников, которые прикрываются именами известных на рынке брендов, чтобы выманивать деньги».

Мошенники придумали схемы выманивания денег у начинающих российских инвесторов. По словам председателя правления банка «Фридом Финанс» Геннадия Салыча, они создают сайты-приманки с именами известных брендов и предлагают поучаствовать в беспроигрышных конкурсах. Об этом 6 декабря сообщают РИА «Новости».

По его словам, мошенники создают сайты, на которых выкладывают украденные сканы лицензий популярных брокеров, в соцсетях дублируют страницы инвестиционных компаний — там же размещают разрешительные документы, логотипы, фотографии сотрудников и другую корпоративную информацию. Еще одна приманка — бесплатные «курсы инвесторов».

«Получается что-то вроде пирамиды, где первое время могут даже выплачивать какие-то проценты, чтобы усыпить бдительность», — подчеркнул Геннадий Салыч.

Мошенники призывают участвовать в беспроигрышных лотереях и конкурсах, а также выдают себя за консультантов известных инвестиционных компаний — объясняют, как можно выгодно вложить деньги.

В августе объем торгов на Мосбирже вырос на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 75,3 трлн рублей. «Фонтанка» подробно рассказывала о том, как пандемия изменила расстановку сил на фондовом рынке.