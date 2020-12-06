Театральный режиссёр Антон Милочкин погиб в Петербурге

«Погиб страшно петербургский режиссер Антон Милочкин», — написал в Facebook театральный критик Павел Руднев. «Антон был одним из тех режиссеров, который начинал делать современную пьесу до того, как это стало мейнстримом. <…> У Антона категорически не складывалось с Петербургом. Он много ставил в провинции, особенный контакт вышел с Тюменью, с «Ангажементом». Петербург не принимал. Кажется, едва ли был хоть какой-то спектакль в гостеатрах. Только частные проекты», — рассказывает Руднев.

По предварительным данным, Милочкин был убит. Об этом сообщили знакомые режиссера, в том числе уральский драматург Николай Коляда в Facebook, пишет E1.RU.

Антон Милочкин родился в 1975 году в Свердловской области, окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства и работал с театрами по всей России. В том числе он работал с драматургом Анной Яблонской, которая в 2011 году погибла при теракте в аэропорту «Домодедово». Среди постановок Милочкина —«Малыш» (Театр-студия СПбГУ), «Пленные духи» (Театр «Буфф», Петербург), «Очень простая история» (театр «Ангажемент», Тюмень), в Екатеринбургском ТЮЗе он ставил «Две стрелы» Володина, «Очень простую историю» Ладо в Тюменском «Ангажементе», «Старшего сына» Вампилова в Тобольском театре драмы.