В Петербурге тепло и сухо. И хотя бал правит циклон, днём может показаться солнце. А новая неделя начнётся с изменения температурного фона.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 декабря в городе ожидается облачная, днём с прояснениями погода, без существенных осадков, ветер умеренный. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха в течение суток 0 — +2 градуса.

Это выше климатической нормы. Такую погоду обеспечивает тёплый сектор далёкого циклона, выходящего своим центром в акваторию Баренцева моря, объясняет ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус. Атмосферное давление, по его словам, будет слабо расти и составит 772 мм рт. ст., что также выше нормы.