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Аномальное тепло обеспечивает Петербургу далёкий циклон. Так будет недолго

Фото: Антон Кубышкин / vk.com/grib_spb

В Петербурге тепло и сухо. И хотя бал правит циклон, днём может показаться солнце. А новая неделя начнётся с изменения температурного фона.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 декабря в городе ожидается облачная, днём с прояснениями погода, без существенных осадков, ветер умеренный. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха в течение суток 0 — +2 градуса.

Это выше климатической нормы. Такую погоду обеспечивает тёплый сектор далёкого циклона, выходящего своим центром в акваторию Баренцева моря, объясняет ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус. Атмосферное давление, по его словам, будет слабо расти и составит 772 мм рт. ст., что также выше нормы.

7 и 8 декабря тоже будет без осадков, но чуть холоднее, ко вторнику уже до минус 6 по ночам и до минус 3 днём.

Скриншот со страницы www.meteo.nw.ru
Скриншот со страницы www.meteo.nw.ru
Фото: Антон Кубышкин / vk.com/grib_spb
Скриншот со страницы www.meteo.nw.ru
Скриншот со страницы www.meteo.nw.ru

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Комментарии (1)

Василий Марущак
0...+2 -это нормальная, и совсем не тёплая погода для декабря, где тут аномалия понятия не имею.
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