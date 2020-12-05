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На «Коле» одну фуру остановил фургон, а другую лось

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

На трассе «Кола» под Петербургом вечером 5 декабря две фуры попали в аварии совсем рядом.

Как сообщают подписчики группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», в районе 70-го километра Мурманском шоссе сначала фура сбила лося. Он погиб. На подъезде к месту ДТП установлен знак, предупреждающий о диких животных. Через несколько сот метров после этой аварии в другую фуру врезался фургон.

видео в vk.com/spb_today

Обстоятелства ДТП выясняются.

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

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