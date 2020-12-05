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Бизнесмен из Петербурга заявил, что у него отобрали BMW и заставили написать долговую расписку на 5 млн рублей

О событиях не самой приятной в жизни ночи поведал полиции бизнесмен из Петербурга. По его словам, появившиеся из ниоткуда агрессивные незнакомцы заставляли подписать документы и отобрали дорогой автомобиль.

Как стало известно «Фонтанке» 5 декабря, накануне за помощью к полицейским обратился 34-летний коммерсант. По его словам, около одиннадцати вечера в минувший четверг у него состоялась внезапная встреча с неизвестными у одного из домов на Пушкинской улице в Петербурге.

Неприятная беседа длилась полтора часа. Под угрозой жизни и здоровья незнакомцы якобы заставили его написать долговую расписку на пять миллионов рублей и забрали автомобиль BMW. Полицейских он попросил отыскать злодеев и привлечь их к уголовной ответственности.

По информации издания, заявитель — совладелец петербургской компании, деятельность которой, по данным СПАРК, весьма разнообразна. Среди основных направлений ее работы — оптовая торговля строительными и лесоматериалами, а также санитарно-техническим оборудованием. Среди вспомогательных — от хранения и складирования зерна до разведочного бурения. Фирма функционировала шесть лет, но в настоящий момент признана банкротом, а в отношении юрлица открыто конкурсное производство. Все операции по счетам приостановлены. Последние два года компания также неоднократно выступала ответчиком в делах об исполнении договоров купли-продажи, подряда, займа и кредита, в которых фигурировали миллионы рублей.

Автомобиль BMW, о котором идет речь в заявлении, принадлежит организации, работающей в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса. Коммерсант пользуется им на правах аренды.

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Комментарии (4)

Алекс81
Обнальная контора, наверное. Шваркнули контриков на ндс. Вот и пришли забирать неустойку.
тат2007amg
Спор хозяйствующих субъектов..
Петр Петров
ща начнеться, после нг череда банкротств
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