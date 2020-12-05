Бизнесмен из Петербурга заявил, что у него отобрали BMW и заставили написать долговую расписку на 5 млн рублей

О событиях не самой приятной в жизни ночи поведал полиции бизнесмен из Петербурга. По его словам, появившиеся из ниоткуда агрессивные незнакомцы заставляли подписать документы и отобрали дорогой автомобиль.

Как стало известно «Фонтанке» 5 декабря, накануне за помощью к полицейским обратился 34-летний коммерсант. По его словам, около одиннадцати вечера в минувший четверг у него состоялась внезапная встреча с неизвестными у одного из домов на Пушкинской улице в Петербурге.

Неприятная беседа длилась полтора часа. Под угрозой жизни и здоровья незнакомцы якобы заставили его написать долговую расписку на пять миллионов рублей и забрали автомобиль BMW. Полицейских он попросил отыскать злодеев и привлечь их к уголовной ответственности.