Бизнесмен из Петербурга заявил, что у него отобрали BMW и заставили написать долговую расписку на 5 млн рублей

О событиях не самой приятной в жизни ночи поведал полиции бизнесмен из Петербурга. По его словам, появившиеся из ниоткуда агрессивные незнакомцы заставляли подписать документы и отобрали дорогой автомобиль.
Как стало известно «Фонтанке» 5 декабря, накануне за помощью к полицейским обратился 34-летний коммерсант. По его словам, около одиннадцати вечера в минувший четверг у него состоялась внезапная встреча с неизвестными у одного из домов на Пушкинской улице в Петербурге.
Неприятная беседа длилась полтора часа. Под угрозой жизни и здоровья незнакомцы якобы заставили его написать долговую расписку на пять миллионов рублей и забрали автомобиль BMW. Полицейских он попросил отыскать злодеев и привлечь их к уголовной ответственности.
По информации издания, заявитель — совладелец петербургской компании, деятельность которой, по данным СПАРК, весьма разнообразна. Среди основных направлений ее работы — оптовая торговля строительными и лесоматериалами, а также санитарно-техническим оборудованием. Среди вспомогательных — от хранения и складирования зерна до разведочного бурения. Фирма функционировала шесть лет, но в настоящий момент признана банкротом, а в отношении юрлица открыто конкурсное производство. Все операции по счетам приостановлены. Последние два года компания также неоднократно выступала ответчиком в делах об исполнении договоров купли-продажи, подряда, займа и кредита, в которых фигурировали миллионы рублей.
Автомобиль BMW, о котором идет речь в заявлении, принадлежит организации, работающей в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса. Коммерсант пользуется им на правах аренды.