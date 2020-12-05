Серьёзное ДТП собрало плотную пробку на Витебском проспекте около Пушкина.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, 5 декабря около 19:30 на Витебском, в 400 метрах от Петербургского шоссе, был сбит 25-летний мужчина, находившийся на проезжей части около своего неисправного автомобиля. Он госпитализирован, предварительно, в состоянии средней степени тяжести.

В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» рассказывают, что там стояла на аварийке «девятка». В «Авто Пушкин» пишут, что в «девятку» сзади врезался «Хёндэ Солярис».