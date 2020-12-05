Серьёзное ДТП собрало плотную пробку на Витебском проспекте около Пушкина.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, 5 декабря около 19:30 на Витебском, в 400 метрах от Петербургского шоссе, был сбит 25-летний мужчина, находившийся на проезжей части около своего неисправного автомобиля. Он госпитализирован, предварительно, в состоянии средней степени тяжести.
В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» рассказывают, что там стояла на аварийке «девятка». В «Авто Пушкин» пишут, что в «девятку» сзади врезался «Хёндэ Солярис».
Между 19 и 20 часами там образовалась глухая пробка, автомобилисты теряли в ней по полчаса.
Очень важно уехать с магистрали после ДТП как можно скорее. Наезд на стоящее транспортное средство — один из самых типичных сценариев ДТП на скоростных дорогах, причём часто с тяжёлыми последствиями. К примеру, в остановившийся на КАД автомобиль, по статистике, врезаются через 5–8 минут.