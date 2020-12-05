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Хет-трик Азмуна помог «Зениту» разгромить «Урал», но увидели это на «Газпром Арене» только вип-болельщики

Разгромной победой для футбольного клуба «Зенит» завершился матч 17 тура чемпионата РПЛ против «Урала» (Екатеринбург), который прошёл в Санкт-Петербурге в субботу, 5 декабря. Сине-бело-голубые выиграли со счётом 5:1.

Голы забили Сердар Азмун (17, 22, 76 — с пенальти), Артем Дзюба (30 — с пенальти) и Дуглас Сантос (44). Единственный гол за команду гостей забил Артем Шаболин (82).

Напомним, что на матч были допущены только зрители в изолированные вип-ложи из-за новых коронавирусных ограничений.

Благодаря победе над «Уралом» «Зенит» вернул лидерство в чемпионате. Следующий матч петербуржцы проведут также дома против «Боруссии» из Дортмунда 8 декабря.

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Комментарии (1)

кот_в_унтах
ну что сказать.реабилитация есть реабилитация, но просто УРАЛ сыграл ужасно. Сердар молодец. МАЛКОМ, ДОБРОЕ УТРО) Как говорится "ГДЕ ЖЕ ВЫ БЫЛИ РЕБЯТА?" ) Поезд ушел. Ну да ладно. Главное СПАРТАК обыграть!
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