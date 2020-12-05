Разгромной победой для футбольного клуба «Зенит» завершился матч 17 тура чемпионата РПЛ против «Урала» (Екатеринбург), который прошёл в Санкт-Петербурге в субботу, 5 декабря. Сине-бело-голубые выиграли со счётом 5:1.
Голы забили Сердар Азмун (17, 22, 76 — с пенальти), Артем Дзюба (30 — с пенальти) и Дуглас Сантос (44). Единственный гол за команду гостей забил Артем Шаболин (82).
🎩 #ЗенитУрал pic.twitter.com/055UV9nPnx— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) December 5, 2020
Напомним, что на матч были допущены только зрители в изолированные вип-ложи из-за новых коронавирусных ограничений.
Благодаря победе над «Уралом» «Зенит» вернул лидерство в чемпионате. Следующий матч петербуржцы проведут также дома против «Боруссии» из Дортмунда 8 декабря.