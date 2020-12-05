Оппозиция Армении пришла под окна Пашиняна и выставила ему ультиматум

Оппозиционеры Армении 5 декабря провели митинг и шествие в центре Еревана и завершили его у правительственной дачи премьер-министра Никола Пашиняна.

Как передаёт ТАСС, активисты перекрыли центральный проспект Баграмяна и скандировали антиправительственные лозунги, полиция их не задерживала. От Пашиняна они в ультимативной форме потребовали сложить полномочия в срок до 8 декабря.

«Мы требуем, чтобы до 12:00 (11:00 мск) вторника Пашинян ушел в отставку. Если он не уйдет, то мы начнем акции протеста по всей стране», — объявил представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.