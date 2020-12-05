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Оппозиция Армении пришла под окна Пашиняна и выставила ему ультиматум

Оппозиционеры Армении 5 декабря провели митинг и шествие в центре Еревана и завершили его у правительственной дачи премьер-министра Никола Пашиняна.

Как передаёт ТАСС, активисты перекрыли центральный проспект Баграмяна и скандировали антиправительственные лозунги, полиция их не задерживала. От Пашиняна они в ультимативной форме потребовали сложить полномочия в срок до 8 декабря.

«Мы требуем, чтобы до 12:00 (11:00 мск) вторника Пашинян ушел в отставку. Если он не уйдет, то мы начнем акции протеста по всей стране», — объявил представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

Оппозиция считает, что подписанное Пашиняном 9 ноября совместное с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, по сути, стало капитуляцией. Оппоненты Пашиняна также возлагают на него ответственность за экономические и социальные проблемы республики.

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Комментарии (2)

Pilat
Оппозиция пришла .....
Не парни, это так не работает.
Это только когда либералы приходят под ваши окна, вы должны собрать манатки и валить на нары.
А когда вы приходите к либералам, то рискуете получить пулю в брюхо.
Tank Tankistovih
Что им надо ? Войнушки поиграть, не ужели мира не хотят, гибнут молодые парни!
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