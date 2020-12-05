В дома на Удельной вернулось тепло

Специалисты ГУП «ТЭК СПб» 5 декабря запитали двенадцать жилых домов в районе Удельной по постоянной схеме, заменив слабую трубу.
Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе предприятия, дефект на Костромском проспекте, 24, удалось устранить на три часа раньше нормативного срока, и в 18:05 теплоэнергетики восстановили теплоснабжение 12 жилых домов.
Ненадёжный участок внутриквартального трубопровода, как уже сообщалось, был обнаружен сотрудниками предприятия во время обхода тепловых сетей. Его решили заменить, работы начались в 13:00. Жители окрестных домов жаловались на холод в квартирах.
Энергетики ТЭКа напоминают, что нельзя приближаться к местам выхода воды на поверхность и парения, и просят сообщать о дефектах по телефонам: 004, 112 или 8 (812) 601-93-93.