В дома на Удельной вернулось тепло

Специалисты ГУП «ТЭК СПб» 5 декабря запитали двенадцать жилых домов в районе Удельной по постоянной схеме, заменив слабую трубу.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе предприятия, дефект на Костромском проспекте, 24, удалось устранить на три часа раньше нормативного срока, и в 18:05 теплоэнергетики восстановили теплоснабжение 12 жилых домов.

Ненадёжный участок внутриквартального трубопровода, как уже сообщалось, был обнаружен сотрудниками предприятия во время обхода тепловых сетей. Его решили заменить, работы начались в 13:00. Жители окрестных домов жаловались на холод в квартирах.