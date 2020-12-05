«Башню и многофункциональное здание подсветили на час в знак благодарности волонтерам и всем, кто по зову сердца помогал и продолжает помогать в это непростое время, — сообщается в Instagram Лахта Центра. — Световые инсталляции зажглись также в Москве — в Парке Горького, на ВДНХ и Новом Арбате, а башня Меркурий ММДЦ «Москва Сити» транслировала поздравление».

Президент России Владимир Путин сегодня провёл видеовстречу с волонтёрами и финалистами конкурса «Доброволец России». По его словам, в этом году в волонтерских проектах приняли участие более 15 миллионов граждан России, однако «на самом деле людей, которые откликаются на беду ближнего, безусловно, гораздо больше», передаёт РИА Новости.

«Великодушные, бескорыстные, искренние поступки совершают все больше и больше людей, причем самых разных профессий и возрастов. Хочу подчеркнуть: мы очень ценим вашу работу и будем создавать условия для вашего труда», — подчеркнул он, поздравив соотечественников с Днём добровольца и волонтёра.