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Менеджер «дочки» «Газпром нефти» в Петербурге стала жертвой мошенников в Instagram

Сотрудница дочернего предприятия «Газпром нефти» стала жертвой мошенников в социальной сети Instagram. Призыв о помощи пришел со страницы подруги, отказать она не смогла.

Как стало известно «Фонтанке» 5 декабря, накануне с заявлением в полицию обратилась 39-летняя менеджер «Газромнефть-Аэро», проживающая на Пионерской улице в Петербурге. По ее словам, после полудня она получила тревожное сообщение от подруги из Нижневартовска. Последняя просила оказать финансовую помощь: ей срочно требовались 87 тысяч рублей.

Женщина не смогла ей отказать и перевела деньги на банковскую карту, номер которой был указан в письме. Позже с ней связалась подруга и заявила, что ни в каком переводе не нуждалась. Проводится проверка.

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Комментарии (6)

260608031
Зачем такой заголовок, причем тут вообще место работы?
howo
А не судьба была сначала подруге позвонить?
aborigenSPB
Ох уж эти бедные газпромовские сотрудницы! Денег до хрена, а мозгов от этого не прибавляется. Бедолаги...
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