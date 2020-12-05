Менеджер «дочки» «Газпром нефти» в Петербурге стала жертвой мошенников в Instagram

Сотрудница дочернего предприятия «Газпром нефти» стала жертвой мошенников в социальной сети Instagram. Призыв о помощи пришел со страницы подруги, отказать она не смогла.
Как стало известно «Фонтанке» 5 декабря, накануне с заявлением в полицию обратилась 39-летняя менеджер «Газромнефть-Аэро», проживающая на Пионерской улице в Петербурге. По ее словам, после полудня она получила тревожное сообщение от подруги из Нижневартовска. Последняя просила оказать финансовую помощь: ей срочно требовались 87 тысяч рублей.
Женщина не смогла ей отказать и перевела деньги на банковскую карту, номер которой был указан в письме. Позже с ней связалась подруга и заявила, что ни в каком переводе не нуждалась. Проводится проверка.