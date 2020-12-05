FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +1
74.25р90.26р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Петербургский боксер Шумков получил 500 тысяч рублей и автомобиль за звание чемпиона России

В Оренбурге завершился чемпионат России по боксу. В категории до 57 кг золотую медаль завоевал петербуржец Всеволод Шумков. В финале он оказался сильнее Овика Оганнисяна, представляющего Московскую область и Хабаровский край.

Еще один петербургский боксёр, Джамал Бадрутдинов, в финале проиграл трехкратному чемпиону России (ХМАО-Югра, Удмуртия) в весовой категории до 60 кг.

Боксеры сражались не только за золотые медали, но и за возможность войти в состав сборной России для участия в квалификационном отборочном турнире на Олимпийские игры в Токио.

Общий призовой фонд чемпионата Росси составляет 10 млн рублей. За бронзовые медали федерация платит 125 тысяч рублей, за серебряные — 250 тысяч, за золотые — 500 тысяч и автомобиль KIA Rio.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Iliann
Зарплата одного футболиста за один месяц.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний