Петербургский боксер Шумков получил 500 тысяч рублей и автомобиль за звание чемпиона России

В Оренбурге завершился чемпионат России по боксу. В категории до 57 кг золотую медаль завоевал петербуржец Всеволод Шумков. В финале он оказался сильнее Овика Оганнисяна, представляющего Московскую область и Хабаровский край.

Еще один петербургский боксёр, Джамал Бадрутдинов, в финале проиграл трехкратному чемпиону России (ХМАО-Югра, Удмуртия) в весовой категории до 60 кг.

Боксеры сражались не только за золотые медали, но и за возможность войти в состав сборной России для участия в квалификационном отборочном турнире на Олимпийские игры в Токио.