Лишенный мандата депутат Каруличева отправилась возвращать полномочия в суд. Беглов привлечен в качестве третьего лица

Каруличеву лишили полномочий 15 ноября по итогам голосования совета МО «Нарвский округ». Поводом стало письмо губернатора, где утверждалось, что в декларации депутата содержатся некие нарушения. Однако ни сама депутат, ни ее коллеги по совету, которые проголосовали за ее «изгнание», не были в курсе , что именно ставится Каруличевой в вину.

Муниципальный депутат Анна Каруличева, которую совет МО «Нарвский округ» лишил полномочий после письма губернатора Александра Беглова, 5 декабря подала иск об обжаловании этого решения. Об этом народная избранница рассказала «Фонтанке».

Ей до сих пор не удалось получить в комитете территориального развития доклад по итогам проверки ее декларации.

По мнению народной избранницы, принимая решение о лишении депутата полномочий, ее коллеги по совету «грубо нарушили регламент заседаний». Так как в повестке дня не было вопроса о лишении Каруличевой мандата, а был только вопрос о рассмотрении заявления губернатора.

«По регламенту в день заседания на голосование можно поставить лишь незначительный вопрос, но даже за включение его в повестку необходимо голосовать», — добавила она. Александр Беглов привлечен к делу в качестве третьего лица.

Напомним, целый ряд муниципалитетов Петербурга получили письма за подписью градоначальника, в них содержалось требование рассмотреть вопросы о лишении нескольких депутатов полномочий из-за недостатков деклараций, которые «не относятся к несущественным» (лишить мандата можно только за существенные недостатки).

После Каруличевой аналогичным образом полномочий лишили депутата Николая Колошинского (МО «Красное Село»), «яблочницу» Веру Морозову (МО «Малая Охта») и самовыдвиженку Светлану Уткину (МО «Финляндский округ»). При этом в вину последней ставилось неуказание налога в размере 700 рублей от компенсации, которую выдает муниципалитет, а также не соответствующая действительности информация, что она является учредителем юрлица, хотя она занимает только должность гендиректора. При этом в докладе неверно указано отчество Уткиной.