Лишенный мандата депутат Каруличева отправилась возвращать полномочия в суд. Беглов привлечен в качестве третьего лица

Муниципальный депутат Анна Каруличева, которую совет МО «Нарвский округ» лишил полномочий после письма губернатора Александра Беглова, 5 декабря подала иск об обжаловании этого решения. Об этом народная избранница рассказала «Фонтанке».
Каруличеву лишили полномочий 15 ноября по итогам голосования совета МО «Нарвский округ». Поводом стало письмо губернатора, где утверждалось, что в декларации депутата содержатся некие нарушения. Однако ни сама депутат, ни ее коллеги по совету, которые проголосовали за ее «изгнание», не были в курсе, что именно ставится Каруличевой в вину.
Ей до сих пор не удалось получить в комитете территориального развития доклад по итогам проверки ее декларации.
По мнению народной избранницы, принимая решение о лишении депутата полномочий, ее коллеги по совету «грубо нарушили регламент заседаний». Так как в повестке дня не было вопроса о лишении Каруличевой мандата, а был только вопрос о рассмотрении заявления губернатора.
«По регламенту в день заседания на голосование можно поставить лишь незначительный вопрос, но даже за включение его в повестку необходимо голосовать», — добавила она. Александр Беглов привлечен к делу в качестве третьего лица.
Напомним, целый ряд муниципалитетов Петербурга получили письма за подписью градоначальника, в них содержалось требование рассмотреть вопросы о лишении нескольких депутатов полномочий из-за недостатков деклараций, которые «не относятся к несущественным» (лишить мандата можно только за существенные недостатки).
После Каруличевой аналогичным образом полномочий лишили депутата Николая Колошинского (МО «Красное Село»), «яблочницу» Веру Морозову (МО «Малая Охта») и самовыдвиженку Светлану Уткину (МО «Финляндский округ»). При этом в вину последней ставилось неуказание налога в размере 700 рублей от компенсации, которую выдает муниципалитет, а также не соответствующая действительности информация, что она является учредителем юрлица, хотя она занимает только должность гендиректора. При этом в докладе неверно указано отчество Уткиной.
«Финляндский округ» возглавляет Всеволод Беликов, он также является главой совета муниципальных образований Петербурга и голосовал за исключение Уткиной. После этого муниципальные депутаты стали массово вносить на рассмотрение своих советов вопрос о выходе из совета МО Петербурга. В настоящее время такие решения уже приняли МО №72 и «Гражданка».