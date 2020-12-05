Количество допущенных до Олимпиады-2020 российских легкоатлетов определят в марте

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отложила до марта решение по количеству российских легкоатлетов, которые получат право выступить на Олимпиаде в Токио. Как сообщает ТАСС 5 декабря, это будет касаться и других крупных международных стартах сезона-2021.

В марте 2020 года совет World Athletics решил, что количество отечественных легкоатлетов не может превышать 10 человек. Однако позже Олимпиаду перенесли на 2021 год.

Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) оштрафовала ВФЛА на 10 миллионов долларов за нарушение антидопинговых правил. В нейтральном статусе спортсменам разрешили выступать, если половину штрафа ВФЛА выплатит до 1 июля. ВФЛА попросила отсрочку платежа, но получила отказ.