На Удельной ослабели трубы. Только поменяли одну, как заявила о себе другая

Слабые трубы в районе Удельной в Петербурге ремонтируют второй день подряд. Местные жители жалуются на холод.

Накануне починили трубу на Удельном проспекте, а сегодня работы идут на Костромском. «Без тепла сидят девять домов. В аварийной говорят, что отключили до полуночи, но, скорее всего, включат к утру», — сообщает читательница «Фонтанки» Татьяна.

В пресс-службе ГУП «ТЭК СПб» «Фонтанке» рассказали, что ненадёжный участок трубопровода диаметром 273 мм был обнаружен сотрудниками во время обхода тепловых сетей у дома 24 по Костромскому проспекту. Было решено заменить участок, чтобы предотвратить дефекты в период зимних максимумов.