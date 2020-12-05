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На Удельной ослабели трубы. Только поменяли одну, как заявила о себе другая

Слабые трубы в районе Удельной в Петербурге ремонтируют второй день подряд. Местные жители жалуются на холод.

Накануне починили трубу на Удельном проспекте, а сегодня работы идут на Костромском. «Без тепла сидят девять домов. В аварийной говорят, что отключили до полуночи, но, скорее всего, включат к утру», — сообщает читательница «Фонтанки» Татьяна.

В пресс-службе ГУП «ТЭК СПб» «Фонтанке» рассказали, что ненадёжный участок трубопровода диаметром 273 мм был обнаружен сотрудниками во время обхода тепловых сетей у дома 24 по Костромскому проспекту. Было решено заменить участок, чтобы предотвратить дефекты в период зимних максимумов.

«Изношенный участок трубопровода был оперативно взят в работу в 13:00 5 декабря. По нормативам на подобные работы отводится 8 часов, однако теплоэнергетики постараются справиться быстрее. В ходе ремонта будет заменен слабый участок тепловой сети, после промывки и заполнения теплоносителем трубопровода теплоснабжение 12 зданий будет возобновлено по обычной схеме. На время ремонта специалисты ГУП «ТЭК СПб» предоставили жилищникам возможность поставить дома на проток, чтобы сохранить подачу тепла потребителям», — отметили на предприятии.

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Комментарии (1)

Агроном аэродрома
Вот правильно. Этожэ снизит итоговую цену конторы при прихватизацЫи.
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