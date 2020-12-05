Кипелов пошел по стопам Басты. После его концерта в Москве опечатали клуб

Роспотребнадзор опечатал клуб Adrenaline Stadium в Москве до решения суда из-за нарушений мер безопасности в условиях пандемии COVID-19 во время выступления группы «Кипелов».
Как сообщает 5 декабря оперативный штаб по борьбе с инфекцией, клубу грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
По данным РИА Новости, фанаты присутствовали на выступлении рок-группы без масок и соблюдения социальной дистанции. По словам менеджера группы Евгения Одинцова, на протяжении всего концерта в клубе звучали объявления с просьбой соблюдать дистанцию. На территории заведения имелись санитайзеры, на входе посетителям бесплатно выдавали маски.
Напомним, для Петербурга выступление рэпера Басты в Ледовом дворце имело серьёзные последствия. Допустимая аудитория уменьшилась до 25% от вместимости, с 30 декабря закрываются музеи и театры, а власти начали масштабную акцию по уменьшению туристической привлекательности Петербурга. Сам Ледовый оштрафован на максимальную сумму, правда, его оставили открытым.